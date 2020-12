LA SITUAZIONE

PORDENONE Meno casi di positività a fronte di un minor numero di tamponi effettuati nella giornata di Santo Stefano. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 170 nuovi contagi su 1500 tamponi (pari all'11,3%), di cui 213 da test rapidi antigenici. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 14 decessi, a cui se ne aggiunge uno ulteriore avvenuto il 29 novembre e inserito ieri a sistema. Del bollettino di ieri ciò che preoccupa maggiormente è un nuovo rialzo nei ricoveri, in particolare in area medica ci sono stati una quarantina di nuovi ingressi.

DECESSI A SAN VITO

Cinque i decessi nel Friuli occidentale. Due sono avvenuti, proprio nel giorno di Santo Stefano, nella casa di riposo di San Vito al Tagliamento. Ad allungare la drammatica conta dei morti si sono aggiunti Michele Lattaruolo, ottantenne di San Vito e Isaira Battistutta, 96enne, ospite nella struttura sanvitese e originari di Sesto al Reghena. In ospedale a Pordenone è morta una donna di 48 anni di Fiume Veneto. Sempre nel reparto Covid sono deceduti un uomo di 74 anni di Pinzano al Tagliamento e un 96enne che abitava a Pasiano.

Intanto tornano a crescere i ricoveri. Nelle terapie intensive i pazienti sono 58, due in più rispetto al giorno prima. Mentre quelli in altri reparti ammontano a 626 unità, erano 587 il giorno precedente. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia sono in tutto a 48.868. I decessi complessivamente ammontano a 1.564. Sono tre i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre è stato registrato un caso di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due terapisti, otto infermieri, sei medici e cinque oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di tre infermieri, un amministrativo e un Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere e un Oss. Infine, si registra la positività al virus di una persona rientrata dall'Albania.

GIORNATE DIFFICILI

La situazione legata all'incremento dei ricoveri ha rimandato in affanno anche i Pronto soccorso. Dopo un paio di giornata di tregua, prima di Natale, al Santa Maria degli Angeli la situazione negli ultimi due giorni è tornata piuttosto critica. Notte particolarmente complicata quella tra sabato e ieri con pazienti in lunga attesa per la difficoltà nel trovare i posti letto nelle aree Covid ritornate a essere di nuovo sature. Anche in Terapia intensiva si è dovuto ricorrere a trasferimenti di pazienti in altre intensive della regione. Segno che la vera discesa dei ricoveri non è ancora arrivata.

