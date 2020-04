LA SITUAZIONE

PORDENONE Due decessi, il sesto e il settimo nella stessa struttura. Ma anche due anziani che ce l'hanno fatta, e che all'interno della casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola hanno sconfitto il Coronavirus. Ieri, infatti, sono stati dichiarati totalmente guariti. Altri due ospiti, invece, non ce l'hanno fatta.

Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, in ospedale a Pordenone è morto il 91enne Eugenio Crozzoli. Pensionato e originario di Pravisdomini, prima di essere trasferito nella struttura di Castions viveva a Cordenons. Ieri invece ha perso la sua battaglia con la malattia l'82enne zoppicano Franco Bellomo. Era stato ricoverato a Pordenone con tampone negativo, ma dopo il decesso è stato trovato positivo. Al momento gli ospiti positivi presenti in struttura sono 24 mentre 17 sono ricoverati in ospedale. Le persone positive sono tutte sistemate nel reparto Covid del secondo piano. La cosiddetta zona rossa.

La comunità sanvitese piange invece la scomparsa di Anna Maria Matteotti, 83enne pensionata e sorella di Adriano, presidente dell'associazione Famiglie diabetici. Era ricoverata all'ospedale di Palmanova, dopo una prima degenza a Udine. Le sue condizioni, dopo un progressivo miglioramento, erano peggiorate da tre giorni.

A PASQUA

La provincia a Pasqua ha contato altre due vittime del Coronavirus. Tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica i decessi sul territorio del Friuli Occidentale erano saliti di due unità dall'inizio dell'emergenza. Il Comune di Valvasone Arzene ha registrato la prima vittima: all'ospedale di Pordenone si è spenta la pensionata Elda Benvenuti. Aveva 99 anni e soffriva di patologie pregresse. Secondo decesso dall'inizio dell'emergenza nel Comune di Aviano, dov'è scomparsa Franca Sartor, pensionata nata nel 1936 e residente nella frazione di Giais.

Con i due decessi di Pasqua e i tre di ieri, in provincia di Pordenone il bilancio è salito sino a toccare quota 38 vittime. In regione nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 7 decessi e per la prima volta il bilancio ha superato i 200 morti dall'inizio dell'emergenza: sono 204 in tutto il Fvg.

L'ALLARME

SI è appreso ieri sera, da fonti vicine all'ospedale di San Vito, della positività al Coronavirus di due componenti del personale infermieristico della struttura. Salgono quindi i casi di Covid-19 tra i sanitari della provincia di Pordenone.

IL BILANCIO

I casi accertati positivi al Coronavirus in Fvg sono 2.482, con un incremento di 51 unità rispetto a Pasqua. Cresce nuovamente (seppur di poco) il contagio, ma il dato è da considerarsi stabile e basso. I totalmente guariti sono 601 (55 più delle 24 ore precedenti), mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 372. Dopo una settimana di calo continuo, ieri sono stati registrati due accessi in più in Terapia intensiva, per un totale di 30 posti occupati su 99 disponibili. I pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 159 e le persone in isolamento domiciliare sono 1.118.

IN PROVINCIA

Nel Friuli Occidentale calano le persone positive (tolti i deceduti e i guariti): a Pasqua erano 443, ieri sono scesi a 436. Molto positivo il dato relativo ai pazienti in ospedale, che domenica erano 52 e ieri 42. Sono 388 le persone in isolamento domiciliare con tampone positivo.

L'ORDINANZA

Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha rimosso a partire da oggi il divieto assoluto di passeggiare. L'ordinanza firmata ieri, infatti, consente l'attività motoria in solitaria nei pressi della propria abitazione. Anche in Fvg scatta da oggi l'obbligo di proteggersi naso e bocca (con mascherine o altri mezzi) ogni volta che si esce di casa.

Via libera anche all'obbligo di non uscire dalla propria abitazione se si presentano sintomi quali una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi. Da oggi potranno riaprire librerie e cartolerie, mentre è stata confermata la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali tranne farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi nelle aree di servizio lungo la rete autostradale e a servizio di porti e interporti. Da oggi, infine, la Protezione civile darà il via alla distribuzione ai Comuni di 300mila mascherine lavabili per la popolazione e di 1,2 milioni di mascherine monouso per i servizi essenziali.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

