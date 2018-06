CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEPADOVA Scandisce le parole, si prende pause tra una frase e l'altra, davanti a una ventina di persone, i rappresentanti del Forum delle associazioni amiche della Pediatria che ha appena formalizzato una lettera dal titolo significativo: ritardi e polemiche.DUBBI NOIl direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Luciano Flor vuole essere chiaro una volta per tutte. «Nessuno può sollevare dubbi che la nuova Pediatria non si faccia. Non ci sono incertezze. Il progetto va avanti e si farà così come l'abbiamo pensato». Il...