LA SITUAZIONE

PADOVA Padova è stata la provincia con l'affluenza più alta del Veneto. In tutta la provincia ha votato per le Regionali il 65,43% degli aventi diritto. Considerato che questa tornata elettorale era diluita su due giorni, i confronti più recenti possibili sono quelli con le Politiche del 2013 e con le Regionali del 2010. In entrambi i casi i numeri erano stati più alti: 84,3% sette anni fa, 69,4% dieci anni fa. La città capoluogo questa volta ha fatto registrare un'affluenza del 62,48%, in crescita rispetto al 58,67% delle ultime Regionali. I numeri maggiori si sono riscontrati nella Bassa Padovana (Vighizzolo d'Este col 77,29% e Pernumia col 74,05%) e a Casalserugo (73,88%). In fondo alla classifica dell'affluenza, invece, Piacenza d'Adige (50,24% e Villa Estense (55,77%).

Le lunghe operazioni di scrutinio nei seggi della provincia hanno portato alla luce una situazione in linea con il dato regionale. Il Governatore Luca Zaia ha fatto incetta di voti anche nei seggi padovani, superando persino le più rosee aspettative dei suoi sostenitori. In molti Comuni, distribuiti in tutta la provincia, il riconfermato governatore ha svettato con oltre l'80% delle preferenze. Emblematico è allora il caso di Merlara, il Comune della Bassa che con la sua casa di riposo tra le prime strutture per anziani a dover affrontare l'emergenza Covid, ha riposto fiducia pressoché assoluta nei confronti del Doge, che ha raggiunto addirittura l'85,71%. Dato simile quello registrato a Vo', una delle prime zone rosse d'Italia: l'84,47% delle preferenze è andato a Luca Zaia. Nemmeno il centro cittadino di Padova, quartiere di Lorenzoni, ha premiato l'ex vicesindaco, che ha ottenuto un picco solo a Sant'Osvaldo con il 48%.

