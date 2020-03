LA SITUAZIONE

PADOVA Medici, infermieri, oss, tecnici, personale amministrativo. Anche chi è impegnato in prima linea nell'assistenza e nella lotta al Covid-19 deve fare i conti con il virus. Crescono nel Padovano i casi di personale ospedaliero positivo al contagio, ma anche di coloro che a scopo precauzionale devono sottoporsi alla quarantena.

Un'emergenza che acuisce quella già in atto, andando a togliere risorse quantomai preziose. Se la formazione universitaria in campo medico è l'unica a non essersi del tutto fermata proprio per garantire più personale possibile in corsia, ora l'Azienda ospedaliera ha attivato anche un piano di assunzioni a tempo indeterminato per 103 professionisti, mentre 43 saranno quelli integrati dalla Ulss 6 Euganea. Queste le richieste avanzate dalle strutture che riguardano in particolare gli infermieri: 54 ne vuole l'Azienda ospedaliera oltre a 42 operatori sociosanitari, 6 tecnici di laboratorio e un assistente sanitario. La Ulss invece chiede 24 infermieri, 9 assistenti, 8 oss e due tecnici. All'Istituto oncologico veneto non sono invece previste assunzioni. In Azienda il primo focolaio di Coronavirus che ha interessato il personale medico è partito nel reparto di Chirurgia pediatrica. Tredici persone sono risultate positive tra cui sette medici, due tecnici, due infermieri e due oss a cui se ne uniscono 49 poste in isolamento domiciliare perché entrate in contatto con i positivi. Gli ambulatori del reparto sono chiusi, come pure quelli di Anestesia pediatrica. Forti i tagli Dipartimento di salute della mamma e del bambino sia per le visite che per gli interventi: rimandati tutti quelli non urgenti come pure all'Hospice pediatrico e nel reparto di Ginecologia dove comunque l'assistenza alle donne è garantita come tutte le pratiche urgenti in ogni alto settore. Allo Iov c'è invece un medico che si trova a casa a scopo cautelativo. Nella Ulss 6 risultano 54 dipendenti in isolamento, due in meno di venerdì: seppur non positivi sono in quarantena perché entrati in contatto con persone contagiate. La maggior parte lavora a Cittadella (24) mentre sette a Piove di Sacco, due a Schiavonia e uno a Camposampiero. Nell'Alta, dove l'ospedale ha pronte le tende esterne da usare in caso di alto numero di contagi, è lo Spisal a fare i conti con il Covid-19 che ha costretto alla chiusura del servizio dove i 20 lavoratori sono in isolamento dopo che un dipendente è risultato positivo.

