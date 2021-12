LA SITUAZIONE

PADOVA I timori alla vigilia c'erano tutti. E la realtà purtroppo li ha confermati. La paura del Covid, legata all'altissima diffusione dei contagi ha tagliato di brutto le presenze nei ristoranti consigliando i padovani a ripiegare sul tradizionale pranzo fra le pareti domestiche dopo aver dato disdetta dei coperti prenotati da settimane. Sia nei locali di città che in quelli di provincia, comprese le insegne dei Colli, un tempo prese d'assalto il 25 dicembre, il calo delle presenze è stato di media del 35%, ma con punte che hanno sfiorato il 50%.

LE TESTIMONIANZE

«L'altra mattina ha detto Matteo Toniolo, titolare del GingerGi di via Pilade Bronzetti abbiano visto praticamente il deserto oltre le vetrine. Le defezioni sono state pari almeno al 50% della nostra capienza. Non è stato per nulla simpatico offrire ai clienti un locale semi vuoto per il pranzo di Natale, ma questa è stata la conseguenze delle disdette arrivate una dopo l'altra la scorsa settimana».

LE TERME

Se la città piange, le Terme non ridono affatto. «E' stato un Natale sottotono lamenta il titolare del Miravalle di Montegrotto, Giampietro Bano ma il bilancio in termini di presenze sarebbe stato ben più pesante se non ci fossimo attrezzati per l'asporto. In questo modo siamo riusciti almeno a recuperare di un quarto delle mancate presenze. Più dei contagi ha pesato la disinformazione. Nessuno ha spiegato bene che non serve il tampone a chi già possiede il green pass per andare al ristorante. Né che è necessario, per i titolari del passaporto verde, limitare il numero dei commensali seduti al tavolo».

I COLLI

Nella zona colli il conto presentato dalle disdette ai ristoratori è stato pesantissimo. «Avevamo circa un centinaio di prenotazioni spiega Enio Agnolon, titolare della trattoria da Antenore a Torreglia e a Natale abbiamo contato 65 ospiti. Abbiamo fatto buon viso a cattiva sorte coccolando meglio i nostri clienti per farli ritornare in tempi migliori. Ma per fare questo abbiamo comunque dovuto ridurre il personale di sala e cucina che a Natale non ha lavorato». Note ancora più dolenti arrivano da altre zone dei colli. «Avevo 90 prenotazioni spiega Vincenzo Allegra, titolare del ristorante Il Console di Saccolongo e me ne sono trovate 30. Ad altri colleghi in zona è andata addirittura peggio. E davanti a una magra del genere provo solo rabbia nei confronti di quei politici che ancora insistono nel dire che comunque ci è andata meglio dello scorso anno. Forse ignorano che accanto al calo dei numero c'è un forte aumento dei costi di gestione. E che dopo un Natale in sordina, seguiranno mesi al buio. Ignorano pure che dopo il 31 marzo i ristoratori dovranno riprendere a pagare i mutui e che tanti non ce la faranno».

CAPODANNO

Anche Capodanno promette di essere senza botto. Tanti locali, complice il divieto di ballare, hanno già licenziato orchestre e dj. «Il problema ora non sono tanto le disdette ammettono i titolari dell'Antica Trattoria Ballotta di Torreglia ma il telefono che proprio non suona. Consoliamoci comunque di aver lavorato, sia pure fra larghi vuoti». E la consolazione ha davvero senso davanti a locali, come il Pirio di Torreglia che non hanno neppure aperto. «Un caso positivo fra i nostri dipendenti ha detto il titolare, Giuliano Lionello ci ha costretti a non aprire a Natale. Purtroppo dobbiamo rispettare le norme. E se non potremo riaprire anticiperemo le ferie al personale». Per i ristoratori dovevano essere questi i giorni di massima presenza nell'anno che sembrava volgere alla ripresa. E' tornato invece l'incubo delle sale vuote.

Lucio Piva

© riproduzione riservata



