LA SITUAZIONEPADOVA Cinque anni di sbarchi e quattro anni di esami da parte della Commissione prefettizia per stabilire chi dei richiedenti asilo abbia diritto allo status di rifugiato. Ebbene sono stati oltre 9mila gli immigrati ascoltati e i risultati confermano il trend nazionale: rigettato il 54 per cento delle richieste, ma da ottobre 2018 con il decreto Salvini i dinieghi sono saliti al 76 per cento. Sono dati fondamentali per capire l'evoluzione del fenomeno. Perché non ci sono più arrivi ma bisogna gestire il presente. Che è fatto...