LA SITUAZIONE

MESTRE Come tutte le prove della vita hanno affrontato insieme anche questa, ma lui ce l'ha fatta, lei no. L'ennesima tragica vicenda legata al Covid arriva da Olmo di Martellago, che piange un'altra vittima, la 77enne Graziella Favaretto: è la tredicesima nel comune dall'inizio della pandemia, la sesta della seconda ondata che si sta rivelando peggiore della prima e la tredicesima nel bilancio complessivo del Veneziano nelle ultime 24 ore.

OLMO DI MARTELLAGO

In questo caso la donna, nata a Maerne ma presto trasferitasi a Olmo dove ha abitato tutta la vita, e che non presentava particolari patologie pregresse, si è ammalata assieme al marito Franco Baruzzo, 80 anni. La coppia a fine ottobre ha iniziato ad accusare sintomi come tosse e spossatezza, ma non ci ha dato molto peso perché si era appena sottoposta al vaccino antinfluenzale che ogni anno faceva quello stesso effetto. Persistendo però il malessere ed essendo comparsa anche la febbre, i due coniugi hanno effettuato il tampone risultando positivi. Inizialmente sono stati curati a casa perché la situazione non pareva grave, ma mentre le terapie hanno fatto effetto sul signor Franco, che è migliorato fino a guarire, senza fare un giorno di ospedale, la moglie stava sempre peggio e la tosse, in particolare, non le dava tregua.

I figli hanno quindi chiamato l'ambulanza, il 17 novembre la 77enne è stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell'Angelo, il 23 è entrata in Terapia Intensiva ma non c'è stato nulla da fare: sabato è spirata. «Aveva un cuore grande, ha sempre aiutato tutti, ha fatto la casalinga con amore prendendosi cura della sua famiglia ed è sempre stata bene» la piange, commossa e incredula, la figlia Manuela. Oltre al marito Franco, lascia in un immenso dolore i figli Manuela, Alessandra, Nicola e Giancarlo, i nipoti Sara, Giada, Alessia, Giulia e Francesco e la pronipote Emma. I funerali, venerdì alle 15 in chiesa a Olmo.

CAMPONOGARA

E' scomparso a causa di una malattia, aggravata dal Covid, anche Sergio Terrin, noto imprenditore edile di Camponogara. Aveva 87 anni. Dopo una febbre alta è stato condotto all'ospedale dove, forse, è avvenuto il contagio. Una vicenda particolare, quella delluomo, ricoverato per complicanze legate alla sua brutta patologia. Dopo qualche giorno di cure Sergio sembrava ristabilirsi ed è stato così riportato a casa. Lì, ad aspettarlo, cerano i suoi figli che lo hanno accudito don dedizione. E proprio questa vicinanza la causa del contagio anche per i figli. Erano loro, infatti, ad accudire il padre e gli stavano vicino perché aveva ormai bisogno di tutto. Lo lavavano, vestivano, lo sistemavano nel letto. A Sergio è stato diagnosticato il Covid-19 e le sue condizioni si sono via via acutizzate. A casa per Sergio c'è stato, purtroppo, il tragico epilogo. Sergio è venuto a mancare dopo 10 giorni dal suo rientro. I famigliari, quindi, hanno deciso di posticipare la data dei funerali. Le esequie sono state posticipate al 10 dicembre alle ore 15 a Camponogara per consentire che i figli si possano negativizzare e così poter partecipare alla cerimonia funebre. Sergio era un uomo molto noto a Camponogara per le sue attività da imprenditore edile avendo costruito molti edifici, ad esempio vicino al campo sportivo, nella zona della caserma dei carabinieri e l'edificio del centro commerciale Garpell. Luomo aveva svolto anche attività nel mondo del volontariato, era stato per un breve periodo presidente della locale associazione sportiva Camponogarese calcio. Era un padre ottimo dicono i figli aveva sempre fatto del bene a tutti. Una brava persona nel mondo privato e sociale. Sei mesi prima della sua scomparsa era presente in parrocchia per stare assieme ai suoi amici. Con loro giocava a carte e trascorreva delle serate. Emanuele Compagno

IL BILANCIO

Le storie di Graziella e Sergio escono da un'altra giornata nera sul fronte Covid-19. Tredici i morti, 502 i nuovi contagiati, 508 i ricoverati, di cui 60 in condizioni serie, in terapia intensiva. Il bollettino serale di Azienda zero evidenzia l'avanzata inarrestabile della pandemia in provincia e fotografa un quadro di ospedali sempre più sotto pressione. Con le vittime di nuovo in doppia cifra, 13 (erano state 9 domenica), viene sfondata quota settecento, precisamente 708, da quando, lo scorso febbraio, è iniziata la pandemia. I positivi totali dall'inizio sono 24.955 e oggi supereranno i 25 mila. Gli attualmente positivi sono balzati a 9.630, i guariti - curiosità: la dicitura non è più negativizzati - sono ora 14.617 (tanti, però, hanno riportato danni pesanti per la salute). Negli ospedali e nelle strutture sanitarie intermedie dell'Ulss 3 sono adesso ricoverati in 391, di cui 46 in terapia intensiva, due in più rispetto a domenica. Nell'Ulss 4 sono 117, di cui 14 in terapia intensiva. Nel dettaglio, per quanto riguarda l'Ulss 3 Serenissima, al Covid Hospital di Dolo ci sono 154 degenti, di cui 14 in terapia intensiva. Nell'altro Covid Hospital, Villa Salus, dove non c'è la terapia intensiva, sono 60. All'Angelo i degenti sono ora 86 di cui 17 in terapia intensiva, al Civile di Venezia 71 (7) a Mirano 11 (7), a Chioggia 3 (2). Da segnalare che il bollettino registra un + 12 di giornata a Dolo e un - 7 a Villa Salus. Altri ricoverati, tutti in area non critica: al Policlinico San Marco 19, al Fatebenefratelli di Venezia 2, al San Camillo del Lido 1, al Centro Nazareth 15, all'ospedale di comunità di Noale 10, alla casa di riposo Relaxxi sempre di Noale 1. A proposito di Noale: sono pronti quattro piani del padiglione Fassina dell'ospedale Calvi e viaggiano spediti i lavori al quinto e ultimo. È destinato a pazienti a bassa intensità con 120 posti letto, resta da capire se e quando sarà attivato, mentre già è noto che sarà affidato a personale di cooperative. Spostandoci nell'Ulss 4 del Veneto orientale, la giornata di ieri non ha registrato variazioni. L'ospedale di Jesolo mantiene 98 ricoverati di cui 12 in terapia intensiva, quelli di San Donà e Portogruaro 2 ciascuno, in entrambi i casi con uno in terapia intensiva. Si aggiungono i 15 alla casa di cura Rizzola. In entrambi gli ambiti territoriali, la percentuale dei pazienti più gravi, accolti in terapia intensiva, è la stessa: quasi il 12%, più di uno su 10, dunque, e pari al 17,6% dei 344 pazienti attualmente in terapia intensiva iin tutto il Veneto.

Emanuele Compagno

Nicola De Rossi

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA