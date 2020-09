LA SITUAZIONE

MESTRE Ancora bambini contagiati dal Covid. Dopo i casi di Cavarzere e Portogruaro dei giorni scorsi, il coronavirus arriva in altre scuole della provincia.

Primi casi di positività, infatti, nelle scuole d'infanzia del Miranese. Alla materna Ai nostri caduti di Spinea il caso riguarda un bambino che frequenta l'asilo in Piazza Marconi, che ha fatto scattare la profilassi all'interno dell'istituto. Non c'è allarme, anche perché i bambini, come da linee guida, frequentano gruppi separati e dunque eventuali tamponi ai piccoli entrati in contatto con l'alunno riguarderanno solo un gruppo ristretto di bambini. Per ora la scuola prosegue dunque regolarmente l'attività: ieri del caso è stata informata la sindaca Martina Vesnaver, che si è subito messa in contatto con le suore che gestiscono la storica scuola d'infanzia. La profilassi riguarderà ovviamente anche le educatrici e il personale della scuola entrato in contatto con il bambino, mentre ieri l'istituto è stato sottoposto a un accurato trattamento di sanificazione straordinario.

NOVENTA DI PIAVE

Primo caso di quarantena precauzionale invece per gli studenti della scuola elementare e dell'asilo di Noventa. A comunicarlo ieri è stato il sindaco Claudio Marian. Nel complesso sale a sei il numero degli studenti risultati positivi nel Veneto orientale, dopo un caso accaduto alla media Schiavinato di San Donà, due piccoli a Meolo e uno a Portogruaro. La procedura di emergenza sanitaria è scattata ieri anche alla scuola elementare Giacomo Noventa e alla scuola dell'infanzia Beata Vergine del Rosario, frequentate entrambe da due fratellini risultati positivi. «I genitori sono stati scrupolosi e hanno agito in modo corretto poiché da almeno una settimana tenevano a casa i figli - spiega il sindaco lo scorso venerdì pomeriggio abbiamo saputo del contagio dall'Ulss 4. Oggi (ieri per chi legge) quasi tutti gli studenti e gli insegnanti hanno fatto il tampone, mancano solo tre persone che lo faranno domani (oggi). Per tutti, circa una cinquantina di persone, la quarantena durerà un'altra settimana, poiché appunto i bambini da una settimana non andavano a scuola». «Eravamo preparati a questa eventualità continua Marian - per cui non c'è alcun allarme relativo alla diffusione del virus. Il Comune, la scuola e l'azienda sanitaria hanno attivato la procedura di sicurezza, grazie alla collaborazione con la dottoressa Alessandra Favaretto dell'Ulss 4 e la dirigente scolastica Roberta Carboni. Abbiamo già attivato le operazioni di sanificazione delle due scuole».

IL, BILANCIO

Intanto ieri sono stati 54 i casi di nuovi contagi nell'Ulss 3 di Venezia, con gli attualmente positivi che sono saliti nel bollettino del pomeriggio rispetto a quello della mattina, passando da 475 a 492. Nessun decesso ieri, con il totale dei morti fermo a 329 da inizio pandemia.

Davide De Bortoli

Filippo De Gaspari

