LA SITUAZIONE

MESTRE Anche in terraferma la maggior parte degli albergatori si era organizzata per riaprire le attività dal 31 di marzo in modo da provare a rialzare la testa sperando in un afflusso di turisti nel periodo di Pasqua, e così gli hotel verso l'aeroporto e quelli in centro città come pure quelli attorno alla stazione ferroviaria si erano mobilitati. Saltata questa opportunità a causa del nuovo lockdown imposto dal Governo, che ha messo quasi tutta Italia in zona rossa, a parte la Sardegna, ora puntano al 25 Aprile, festa della liberazione dai nazisti, e al Primo Maggio, festa dei lavoratori. Il 25 Aprile quest'anno cade di domenica e il Primo Maggio di sabato, un ponte lungo un'intera settimana che, sulla carta, potrebbe allettare molti visitatori, naturalmente per la maggior parte italiani e soprattutto veneti dato che dall'estero sarà ben difficile che arrivino masse di persone. Il fatto è che, sulla carta, anche la neve caduta copiosa sui nostri monti poteva attirare eserciti di sciatori ma nella realtà non ha portato nessuno a causa delle restrizioni decise per combattere il Covid. A differenza delle settimane precedenti, dunque, quando tutti contavano molto sulla Pasqua e si erano organizzati al meglio, ora si procede con i piedi di piombo, senza spendere soldi per le riaperture, temendo che anche questa volta il ponte festivo venga vanificato da nuovi decreti per prolungare chissà quanto ancora il lockdown. Esempi di tentativi andati a vuoto ce ne sono anche in terraferma, di alberghi che avevano aperto a febbraio nel tentativo di acchiappare la coda del Carnevale e che si sono ritrovati a mani quasi vuote dopo aver investito per restare operativi una quindicina di giorni. Le aperture a singhiozzo, specie nel settore turistico, sono oltretutto notoriamente deleterie perché i possibili visitatori vengono disorientati e alla fine rinunciano a muoversi. (e.t.)

