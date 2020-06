LA SITUAZIONE

GALLIERA/BOVOLENTA Riprendono lentamente le visite dei familiari anche nelle altre case di riposo della provincia.

Nel Centro servizi anziani Villa Imperiale a Galliera Veneta, dove non si sono mai verificati casi di positività a Covid-19, la direzione al fine di preservare la salute di tutti i novanta anziani residenti, ancora prima dell'emanazione delle stringenti linee guida dettate dalla Regione, aveva introdotto adeguate misure di sicurezza per permettere gli incontri. I familiari, pur non potendo accedere agli spazi interni, possono vedere già oggi i loro cari dalle vetrate e la conversazione avviene tramite telefono. Si sta lavorando in sinergia con l'Ulss, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e la direzione tecnica sanitaria di Coopselios che gestisce il Centro, per definire le modalità di accesso all'interno della struttura in sicurezza. Visite in sicurezza sfruttando gli spazi esterni del giardino, anche a Carmignano di Brenta, nella sede della residenza per anziani Giovanni Botton della Fondazione Oic di Padova. Ospita 120 persone, la maggior parte delle quali ha potuto incontrare i propri cari. Ancora bloccate le visite all'interno. Nella sua struttura, nessun caso di positività al Coronavirus.

Stabile la situazione all'interno della casa di riposo della Sereni Orizzonti di Bovolenta, la società friulana che nel Conselvano ha anche la Rsa ospedaliera di Conselve. A Bovolenta attualmente sono 58 gli ospiti, uno solo ospedalizzato, tutti quelli residenti si sono negativizzati. Era stata ripetuta una doppia tamponatura la scorsa settimana, che ha dato il favorevole esito, atteso anche dai parenti dei degenti, che non possono vedere i propri congiunti da oltre due mesi. Il ritorno alla normalità, dopo otto decessi e sopratutto un'alta percentuale di ospiti positivi (oltre l'80% nel periodo di maggiore presenza della malattia), aveva suggerito di effettuare una stretta nella gestione del personale. Su base volontaria per 15 giorni, nel mese di aprile, infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie sono rimasti dentro la struttura senza mai uscire, allo scopo appunto di contenere l'espandersi del Covid-19. Ora le attività di animazione e di riabilitazione sono riprese regolarmente e nel breve termine dovrebbero essere consentite anche le prime visite dei parenti degli anziani.

N.B.

M.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA