LA SITUAZIONE

BELLUNO Il coprifuoco delle 18 lascia spritz a metà e caffe nella tazzina. E' calato spietato sull'aperitivo del dopo lavoro il Decreto del presidente del consiglio dei ministri. Con i dehors della piazza ancora pieni, la gente seduta ai tavolini dentro e fuori dei locali, lo scoccare dell'ora x ha trovato preparati gli esercenti ma ha spiazzato gli avventori che, forse, si attendevano maggiore elasticità. Ieri si è visto qualcuno, ottimista o forse sprezzante della normativa, sedersi alle 17.45 e ordinare un aperitivo trovandosi poi a doverlo trangugiare di tutta fretta.

SERRANDE ABBASSATE

Nel giro di pochi minuti i locali da pieni e illuminati si sono svuotati e sotto i portici è stato tutto un fuggi fuggi di persone che, infreddolite e senza più motivo per restare in centro, si affrettavano verso casa. Saluti al volo, qualche risata e qualche battuta sul momento nefasto, una foto alle tazzine lasciate sul tavolo e al terrazzo vuoto, a tutti la situazione sembrava surreale. Dietro il bancone le pulizie erano iniziate già alle 17.50 e alle 18 luci esterne e serrande, per chi le ha, erano già chiusi. Lungo il liston le forze dell'ordine a fare la spola avanti e indietro, perché nessuno sgarrasse. Un vero coprifuoco, andato in scena tra l'amarezza e il senso di impotenza dei baristi. Comune a tutti la sensazione di camminare sulle uova e di potersi attendere il peggio da un momento all'altro.

I TIMORI

«In primavera era andata così ricorda Romana Serra dell'Insolita Storia -: il lunedì era entrato in vigore il dpcm che ci imponeva la chiusura alle 18 e mercoledì hanno emesso quello sulla chiusura totale, è da sperare che non capiti ancora». Intanto dentro il suo bar gli avventori consumano caffè e aperitivi, ma sono pochi. Il grosso del via vai è proprio dalle 18 quando le persone, dopo la giornata di lavoro e prima di affrettarsi verso casa, si fermano per un calice in relax. Una coppia seduta al Goppion chiede come funziona, cosa succede alle 18. Sono le 17.45, davanti a sé hanno due tazze di bevanda calda. «Si chiude, bisogna alzarsi» risponde il titolare, Massimo Barel. Il peggio, a suo dire, deve ancora arrivare. O, meglio, piomberà oggi con i primi istituti che avviano la didattica a distanza e svuotano ulteriormente il centro di ragazzi e di lavoratori. A pensarci si perde il sonno. Lui, da parte sua, ha già dovuto lasciare a casa un dipendente. «Ho già avvisato tutti che alle 17.55 si devono alzare spiega -. Questo orario ci toglie completamente l'orario di consumazione degli aperitivi, una importante fetta di lavoro della giornata. Per fortuna, essendo una caffetteria, lavoriamo molto di mattina. Ma cosa vuole che le dica? Non sono più i ritmi di un tempo, ho già dovuto mettere una persona in cassa integrazione». Il bar Vittoria in piazza di via Matteotti alle 18 in punto stava già abbassando le serrande. I clienti, ligi, avevano lasciato la terrazza esterna e i tavoli erano già stati ripuliti, le sedie già portate all'interno. Arben Kola, il proprietario, non si lamenta ma spezza una lancia a favore dei colleghi ristoratori. «Capisco i bar, ma i ristoranti con la giusta distanza tra i tavoli perché non lasciarli aperti? - chiede mentre pulisce la macchina del caffè -. Non avevamo organizzato nulla per il 31 ottobre, per esempio, perché avevamo capito da tempo la necessità di evitare feste e tante persone nel bar».

SENZA POLEMICHE

Allo stesso modo Romana Serra, dell'Insolita Storia, non vuole lamentarsi. Lo spettro del lockdown è ancora troppo vicino e spaventa molto più di un paio di ore di lavoro mancato. Oggi, davanti allo scenario epidemico nazionale e provinciale gli esercenti sperano solo di non tornare alla situazione di aprile, delle bollette da pagare, degli affitti che si accumulano, dei debiti e dei prestiti in banca. Sperano di restare a galla, di non farsi troppo male. «E' solo un anno che siamo qui, in questa via, con il bar - spiega Serra -, per cui i movimenti non ci sono ancora chiari ma che l'orario dell'aperitivo serale sia quello di maggior lavoro è chiaro. Certi pomeriggi tra le 15 e le 17 c'è davvero scarso passaggio».

Alessia Trentin

