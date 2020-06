LA SITUAZIONE

ABANO/MONTEGROTTO Un piano di controlli che la Polizia locale ha concordato con le associazioni albergatori delle Terme e che sarà attuato in coordinamento con l'Arma dei carabinieri e la Questura di Padova. La lenta ripartenza degli hotel (piscine comprese) sarà oggetto di un costante monitoraggio per verificare il rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid 19.

«Ma le premesse sono positive dichiara il comandante della Municipale aponense Francesca Aufiero - Già nelle scorse settimane, a stabilimenti ancora chiusi, abbiamo iniziato i sopralluoghi. Gli albergatori stanno applicando le disposizioni in maniera molto rigorosa, con termoscanner, non solo individuali ma anche installati in specifiche aree degli hotel, dispositivi di protezione per tutto il personale e la clientela e continue sanificazioni degli ambienti. La collaborazione con i due enti di categoria, che fanno riferimento a Federalberghi e Confidustria, è il punto di forza. Siamo pronti a intervenire alla segnalazione della minima criticità continua l'ufficiale - Già ora siamo operativi dalle 7,30 alle 19,30, con inoltre tre turni serali il giovedì, il venerdì e il sabato, tutti deputati ai controlli degli esercizi pubblici».

LE MISURE

«Misurazione delle temperature all'ingresso delle piscine, utilizzo obbligatorio di mascherine e cuffie, distanziamento sia in vasca che nella zona dei lettini: non abbiamo trascurato nulla afferma Umberto Carraro, titolare del Panoramic Plaza di Abano e presidente del consorzio di promozione Terme Colli Marketing - In tutto, finora, contiamo solo una ventina di clienti. Un avvio un po' in sordina, ma abbiano deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Gli ospiti, provenienti tutti ovviamente da località vicine, l'hanno presa bene. Speriamo che le cose migliorino via via col tempo». Angela Stoppato, del Terme Preistoriche di Montegrotto, punta sulle isole a bordo piscina. «Zone delimitate dai 16 ai 20 metri quadri, quindi di dimensioni ben superiori a quelle indicate dalla normativa, in cui i clienti possono in tutta tranquillità prendere il sole e ordinare il pranzo spiega - Certo, le procedure di check-in sono un po' più complesse: gli ospiti debbono sottoporsi al termoscanner e firmare qualche modulo, ma tutti hanno finora accettato di buon grado». Ha scelto di battere una strada differente Emanuele Boaretto, titolare del Millepini di Montegrotto e dell'annessa Y-40, la piscina più profonda al mondo, nonché presidente di Federalberghi Terme Euganee: albergo chiuso fino all'inizio di agosto, ma struttura natatoria già operativa. «Rispettiamo rigorosamente il protocollo di sicurezza esordisce - Mascherine, distanziamento obbligatorio e nessun accesso alle docce. Chi esce dalla piscina, si lava rapidamente a bordo vasca e poi se ne va. Y-40 è stata riaperta sabato, a pochi giorni dal 5 giugno, data in cui l'abbiamo inaugurata sei anni fa, ospite d'eccezione il grande Enzo Majorca prosegue Boaretto - Nella prima giornata abbiamo registrato una trentina di accessi. Numeri bassissimi per una struttura che nelle giornate festive ne totalizzava, prima dell'emergenza, più di quattrocento. Non si poteva però indugiare oltre».

IL RINVIO

Ma c'è anche chi rimanda l'avvio della completa attività alla piena estate, sebbene i protocolli anti-Covid siano stati attuati in pieno. «Garantiamo per ora solo il pernottamento spiega Riccardo Cucco, del Grand Hotel di Montegrotto - Dal punto di vista della sicurezza, siamo in regola, ma attendiamo il 23 luglio per riaprire con tutti i servizi. Il quadro normativo in materia è infatti ancora piuttosto confuso».

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA