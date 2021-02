LA MANIFESTAZIONE

AURONZO Il Comune di Auronzo di Cadore aderisce a #PerChiSuonaLaMontagna, il flashmob della neve in programma venerdì 5 alle 10. I promotori hanno invitato tutte le località sciistiche d'Italia a diventare protagoniste di un piccolo gesto, dal profondo significato, preceduto da un breve rintocco delle campane del paese. Così in Valle dell'Ansiei, alle 10 di venerdì, il parroco di Auronzo don Renzo Roncada farà suonare le campane della chiesa di Santa Giustina e la stessa sindaca Tatiana Pais Becher si farà portavoce della silenziosa protesta di impiantisti, albergatori, maestri di sci, noleggiatori, ristoratori, commercianti e delle altre categorie penalizzate dall'attuale situazione di emergenza sanitaria.

È idealmente il seguito della analoga iniziativa, intrapresa la scorsa fine di settimana, con lo slogan Senza turismo le Dolomiti muoiono. Anche in quel caso alcuni operatori turistici di Auronzo si erano attivati, esponendo striscioni, riunendosi nei luoghi più significativi del loro paese, rispettando le disposizioni di sicurezza, per scattare infine le fotografie da condividere, per diffondere la protesta. In quella occasione ci sono state diverse mobilitazioni analoghe, in provincia, ad Alleghe e Marmolada, in Alpago, in Agordino, a Falcade, Feltre, sul Nevegal, a San Vito e in Val di Zoldo, oltre ad Asiago. Le rivendicazioni erano poche, ma chiare: gli operatori hanno chiesto alle istituzioni che ci sia certezza nelle soluzioni, sia che si tratti delle forme di ristoro economico, oppure dei termini delle riaperture delle attività, dei servizi e delle imprese.

«Venerdì prossimo il sindaco di ogni paese, che aderirà alla protesta, esprimerà solidarietà a tutti coloro che sono rimasti senza lavoro, nel momento probabilmente più buio mai vissuto dal dopoguerra a oggi spiegano gli organizzatori senza aiuti concreti e ristori immediati si rischia di compromettere anche la stagione estiva. Dunque, questo evento, che non vuole per nulla essere aggressivo o struggente; ha soltanto la volontà di richiamare l'attenzione di tutti. Per chi suona la montagna non ha colori politici o di istituzioni. Appartiene solo e soltanto a tutti i lavoratori di un comparto, che sta soffrendo davvero tanto».

La data è a ridosso della cerimonia di apertura dei Mondiali in Ampezzo, fissata domenica 7 febbraio alle 18. I promotori della protesta lo ricordano e lo sottolineano: «Il flashmob sarà anche l'occasione per inviare pubblicamente un grande In bocca al lupo a chi dovrà gestire l'organizzazione dei Campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021». Proprio a Cortina, lo scorso 12 dicembre, ci fu una iniziativa analoga, che coinvolse tutte le categorie economiche del paese, con qualche esponente che giunse anche da fuori, dalle località turistiche vicine. Quella sera, appena fece buio, le persone disegnarono delle cordate, lungo l'isola pedonale di corso Italia, per una protesta che si svolse con tranquillità e in sicurezza, ma che raggiunse lo scopo: fece parlare tutta Italia della montagna, dei suoi problemi economici e sociali, che vanno ben oltre una sciata mancata. Allora intervenne anche il comune, con gesti simbolici e la presenza del sindaco Gianpietro Ghedina.

