CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SIMULAZIONEUDINE Quanti consiglieri regionali potrebbe avere, per esempio, la Lega, dopo il voto del 29 aprile? Quanti il Pd o il M5S e tutte le altre formazioni che compongono la squadra di 12 in campo per le elezioni regionali?Ovvio che la risposta ultima si potrà dare solo a voto concluso, ma in vista di quei risultati c'è chi si è esercitato a proiettare sul Consiglio regionale i risultati delle Politiche, per cominciare a farsi un'idea di quali potrebbero essere i rapporti di forza tra le coalizioni e, all'interno di queste, tra i...