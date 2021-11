Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SICUREZZAVENEZIA «Silvana Tosi era stata in grado di farsi voler bene soprattutto per la sua qualità umana. Sapeva ascoltare, stava vicino alle persone, e nonostante la malattia e le difficoltà che ultimamente la minavano, non si tirava indietro, con caparbietà. Il ricordo di alcuni residenti di Santa Margherita è commosso: «Abbiamo avuto diversi incontri con l'assessore sui problemi dell'area - spiega Giovanna Parenti, portavoce di...