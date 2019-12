LA SICUREZZA

MESTRE Provando a fantasticare, immaginando che lunedì notte le barriere del Mose a Treporti fossero state davvero sollevate, chi avrebbe avvertito le imbarcazioni in transito? Chi avrebbe, insomma, garantito la sicurezza? Se lo chiedono gli operatori portuali che sono tantissimi e di ogni genere: dagli spedizionieri e agenti marittimi che, per qualsiasi motivo, possono avere bisogno di raggiungere una nave di una compagnia cliente ferma in rada, le imprese che si occupano dei soccorsi e degli interventi sulle navi, quelle che riforniscono di ogni genere di conforto le navi o le piattaforme d'altura come quella di rigassificazione, i rimorchiatori, i piloti e via di seguito.

A memoria i privati che lavorano per il porto si ricordano di essere stati avvisati solo di un paio di occasioni tra le varie in cui le paratoie sono state sollevate in una delle tre bocche di porto, la prima a Malamocco e l'ultima un paio di settimane fa quando sollevarono la barriera di Treporti e poi non riuscirono a riabbassarla perché, nell'incasso che ospita le paratoie a riposo, si erano accumulati detriti e sabbia. Per il resto non ricordano altri avvisi.

La Capitaneria, in realtà, ogni volta che il Consorzio Venezia Nuova (Cvn) deve effettuare operazioni con le paratoie, emette un'ordinanza di chiusura del porto o di singole bocche di porto. Inoltre ha una lista di indirizzi mail di tutti gli operatori per provvedere ad informarli girando loro il testo dell'ordinanza. Le ordinanze ci sono sempre ogniqualvolta il Cvn avvisa la Capitaneria, le mail non sono sempre arrivate.

Inoltre anche se agli operatori arrivano gli avvisi, e in ogni caso controllano sempre le ordinanze, i pescatori e i diportisti chi li avverte? Chi tra loro è abituato ad uscire spesso come può essere raggiunto e avvisato del rischio di trovarsi le paratoie sollevate?

È una delle altre questioni da affrontare in vista del completamento del Mose: perché, allo stesso modo che vengono avvisati gli automobilisti quando si chiudono al traffico autostrade e tangenziali o, per lavori, comunque subiscono delle modifiche alle corsie, chi va per mare dev'essere allo stesso modo informato. Anche con dispositivi sul posto: pattuglie, illuminazione, cartelli e, in laguna e in mare ossia da una parte e dall'altra delle barriere, servono dunque imbarcazioni di servizio, luci e quant'altro. (e.t.)

