Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SICUREZZABELLUNO Controlli rafforzati in tutta la provincia in vista del fine settimana. Lo ha deciso la Prefettura, d'intesa con le forze di polizia, per evitare assembramenti e spiacevoli conseguenze, come la classica impennata di contagi a 10 giorni dai festeggiamenti. Ferragosto è alle porte. Questo significa che è partito il conto alla rovescia per grigliate, gite in montagna o al mare, feste private.LE PREOCCUPAZIONISaranno...