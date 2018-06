LA SFIDA VICENZA Può cambiare tutto in cinque anni? Il 26 maggio 2013 Achille

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVICENZA Può cambiare tutto in cinque anni? Il 26 maggio 2013 Achille Variati si riconfermò sindaco di Vicenza nientemeno che al primo turno ottenendo il 53,47 per cento dei voti e facendo schizzare il suo Pd al 28,54%. Per la sfidante, la leghista Manuela Dal Lago, fu una sonora batosta. Cinque anni dopo, il 10 giugno 2018, il centrodestra di Francesco Rucco sperava nella rivincita. «Tira aria buona», raccontavano i sostenitori di questo avvocato quarantaquattrenne che ha avuto il coraggio, ma soprattutto l'ostinazione, di...