LA SFIDA

Venezia si riprende il suo Carnevale. Il tradizionale evento sul quale a febbraio dell'anno scorso era tristemente calato il sipario. All'improvviso e in anticipo, causa un'epidemia ancora sconosciuta con cui il mondo intero avrebbe dovuto presto fare i conti. Mentre altri grossi eventi hanno dichiarato forfait, la città lagunare non vuole abdicare. E per il Carnevale 2021 oramai alle porte lancia una versione tutta (o quasi) on line. Si riapre dunque la partita, conclusasi lo scorso anno con il volo dal campanile dello sciatore Kristian Ghedina, mentre già si rincorrevano le notizie dei primi contagi da Covid. Decisione che scatenò non poche polemiche, perché considerata da molti tardiva: Regione e amministrazione comunale furono accusate di voler far prevalere gli interessi economici sulla salute pubblica.

UN ANNO FA

«Abbiamo attivato le procedure di chiusura delle manifestazioni quando le indicazioni di farlo giungevano a livello nazionale», sono le parole dell'assessore al Turismo, Simone Venturini. «Allora nessuno sapeva nulla e ricordo che alcuni esperti andavano in televisione dicendo che le mascherine non servivano. Quelle polemiche? Si qualificano da sole». Riflessioni accompagnate dal significato che l'edizione del Carnevale di quest'anno vuole invece rimarcare, lanciando un messaggio chiaro al mondo. «Di forte volontà di ripartenza non appena possibile aggiunge Venturini E un invito a mantenere vivo il rapporto che lega da sempre la città con i suoi visitatori internazionali nonché abituali». Gli innamorati di Venezia, dunque, delle sue tradizioni e della sua bellezza.

PORTE APERTE

«Non ci saranno eventi di piazza in senso classico. Ma nulla vieta (ed anzi, confidiamo) che ci siano persone che decidano di visitare la città in maschera durante il periodo del Carnevale». D'altronde, secondo l'assessore la riapertura dei musei va proprio in tale direzione: consentirne la visita fino a sera a quanti decideranno di trascorrere qualche giornata in laguna. «Tutto questo può rappresentare un prequel all'avvio delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione della città». Carnevale ma non solo. Per la ripartenza sarà strategico anche uno dei primi eventi che si svolgeranno in Italia in presenza.

GLI APPUNTAMENTI

Il Salone Nautico è fissato in calendario fra maggio e giugno. «Con dei numeri importanti, nel rispetto delle norme, Salone e Biennale Architettura daranno l'avvio a una stagione estiva che speriamo possa lasciare alle spalle questo periodo grigio». Quella di quest'anno sarà dunque un'esperienza alternativa, dove la magia del Carnevale entrerà nelle case, per una festa in tutta sicurezza, con eventi digitali in diretta. Dal 6 al 7 febbraio e dall'11 al 16 un appuntamento in streaming trasmesso da Ca' Vendramin Calergi sede del Casinò darà il via a una carrellata di intrattenimenti vari. Sul sito ufficiale del Carnevale e su Televenezia, dalle 17 si alterneranno momenti di travestimento, improvvisazione e musica. Inoltre artisti, artigiani e costumisti, diventeranno i veri protagonisti di 40 brevi video, insieme ai luoghi deputati al loro lavoro: musei, teatri, atelier e laboratori di maschere. Il tutto «per rimarcare il ruolo fondamentale di tali attività per la conservazione dell'identità di Venezia», afferma il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto. L'occasione per diventare protagonisti sarà data pure a piccoli e adolescenti grazie al Kids e Teen Carnival a loro riservato. Con laboratori, racconti interattivi e un'edizione digitale del concorso La mascherina più bella. Le persone d'ogni età potranno invece partecipare direttamente da casa al tradizionale concorso de La maschera più bella iscrivendosi, entro il 10 febbraio, su www.carnevale.venezia.it, inviando una foto con una breve descrizione del loro costume. E sarà trasmessa in streaming pure la sfilata finale dei costumi giudicati più belli dalla giuria composta dal team artistico del Carnevale. Confermata l'elezione della Maria dell'anno, rimasta in sospeso dalla passata edizione. Anche in questo caso una giuria selezionerà on line la vincitrice, che verrà presentata al pubblico in occasione del Martedì Grasso. Sarà svelata anche la Maria del Gazzettino 2020, scelta dai lettori. Il Teatro Stabile del Veneto proporrà 4 spettacoli digitali fruibili gratuitamente dal 12 al 16 febbraio sulla piattaforma Backstage. E il 7 febbraio il Carnevale di Venezia approderà anche sulle nevi di Cortina, all'apertura dei campionati mondiali. «Questa formula, legata ai nuovi mezzi di comunicazione, dice Piero Rosa Salva, amministratore unico del partner Vela Spa ci farà scoprire una modalità di fare eventi sempre più innovativa».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

