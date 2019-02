CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDAVENEZIA «Faccio il tifo per la candidatura Milano-Cortina, il Governo ha dato delle garanzie. Non ha dato le garanzie finanziarie che magari qualcuno sperava o si attendeva, ma sicuramente ha fatto quello che doveva fare. Confido nella capacità lombarda e veneta di arrivare al risultato». L'ha detto ieri Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, dopo la puntualizzazione del premier Giuseppe Conte («Sì al progetto, ma senza oneri per lo Stato»). LE GARANZIEGiorgetti ha spiegato così...