LA SFIDATREVISO Nessuna sospensiva. Il Consiglio di Stato, rappresentato dalla Quinta Sezione riunitasi giovedì mattina, non ha accolto il ricorso presentato da una trentina di comuni trevigiani contro la sentenza del Tar che, su richiesta del socio privato Plavisgas, ha vanificato le delibere con cui si dava il via libera alla fusione tra Asco Holding e Asco tlc, la soluzione pensata per aggirare i dettami della Legge Madia che obbliga i sindaci a vendere le azioni delle società partecipate non strettamente necessarie alla vita...