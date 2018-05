CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDA TRA VIPLONDRA L'arte tutta inglese del cappello non è facile né da capire, né da interpretare. Ma per stabilire l'eleganza di un'ospite non si può prescindere dal suo copricapo, motivo per cui Amal Clooney, con la sua veletta ad arricchire un vestito perfetto nelle linee e eccentrico nel colore, un festoso giallo uovo che sta bene solo a lei, era a mani basse la più elegante di Windsor. Dopo la sposa, s'intende, e dopo colei che meglio ha interpretato il suo ruolo, ossia Doria Ragland, la mamma di Meghan, luminosa nel completo di...