LA SFIDAROVIGO «Speriamo di non fare una figuraccia, perché loro sono forti sia fisicamente che tecnicamente e giocano insieme da un po', mentre noi...». Si ferma prima di concludere la frase, non volendo forse pronunciare il termine raccattati, Giancarlo Andriotto, consigliere comunale di Rovigo e dirigente Uisp che domani ricoprirà il ruolo di ct della nazionale amministratori polesani che questa mattina alle 9.30 scenderà in campo al Gabrielli contro quella che, invece, è una vera e propria multinazionale, il Footbal Club Porto...