CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La sfida notturna della Fiab, Amici della bici di Rovigo, ha avuto un enorme successo. L'emozione della libertà, di pedalare nel buio della notte, di vedere sorgere l'alba al mare, di condividere un'avventura. Denominata richiamando il titolo di un noto film, Night Mare si presentava tutt'altro che immaginaria; è stato un esperimento vissuto con entusiasmo. Le emozioni annunciate sono state di sicuro l'attrattiva dell'iniziativa per il gruppo di ciclisti che ha aderito alla prima proposta in notturna Fiab: per il tipo di esperienza e per il...