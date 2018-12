La sfida delle due piazze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONE/1TORINO Sfilano gli apicoltori, gli studenti, gli allevatori di mucche, alcuni gilet gialli, gli abitanti della Val di Susa con i bambini in passeggino, una quarantina di sindaci compreso il vice di Chiara Appendino con fascia tricolore e giunta Cinquestelle. «Oggi è la giornata dell'orgoglio no Tav - scandisce il megafono - di un grande popolo che non si è mai fatto intimidire». Né fiaccare dal tempo, considerato che sono passati tredici anni dalla battaglia di Venaus. Allora erano in 50mila a circondare il presidio di...