IL CASO

LIGNANO Francesco Dalle Crode, titolare del King Pub di via Carso a Lignano Sabbiadoro non intende aderire alle nuove misure imposte dal governo. Il locale di solito apre tutte le sere alle 18 e così ha fatto anche ieri sera, nonostante le nuove regole introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che impongono agli esercizi pubblici la chiusura proprio alle 18. La notizia della decisione di Francesco Dalle Crode già nel tordo pomeriggio circolavaa Lignano: verso le 17,30 fuori del locale si era formato un gruppetto di persone pronto a sostenerlo nella sua decisione. Man mano che passavano le ore il gruppo dei curiosi si è addirittura ingrandito, con persone pronte a sfidare il vento e la pioggia. Verso le 18, puntuali all'orario di apertura si sono presentate le cinque-sei dipendenti pronte per cominciare a lavorare e a servire i clienti. «Non posso permettermi di chiudere -dice il titolare del King pub . Ora ho ridotto il personale perché siamo d'autunno, ma d'estate arrivo anche ad una trentina di dipendenti. La famosa cassa integrazione per il personale arriva con il contagocce e sempre se arriva. Fare simili provvedimenti significa far morire le attività».

IL LOCALE

Il locale esiste in quel luogo da una trentina d'anni ed ha una clientela variegata e assai affezionata. Infatti anche ieri sera si sono presentati vari clienti e sono stati serviti regolarmente. «Io non voglio polemizzare, ma se non lavoro, non posso pagare i dipendenti diceva ieri sera Francesco . Io non ce l'ho con la Polizia, loro fanno il proprio lavoro. Se mi dovessero multare i clienti presenti ai tavoli hanno già detto che faranno una colletta e mi aiuteranno a pagare. Ho fatto la mia scelta da imprenditore, non sono qui per contestare l'operato delle forze dell'ordine che, come dicevo fanno il loro lavoro».

L'ANNUNCIO

Già il giorno prima Dalle Crode aveva annunciato la sua intenzione su Facebook con un post chiarissimo: «Premetto che non voglio essere polemico, ma allo stesso tempo sarò franco e diretto. Io domani - aveva detto domenica non chiudo alle 18, non chiudo perché non posso permettermelo». E poi aveva anche rilevato che «la famosa cassa integrazione per il personale arriva con il contagocce, sempre se arriva. Sinceramente ho quasi 30 dipendenti a cui devo dare delle risposte e delle certezze, Detto ciò io domani mi troverò al King Pub come faccio ogni santissimo giorno». E aveva anche scritto: «Continuerò a difendere la mia azienda e difenderò ciò che ho creato in 18 anni di sacrifici, non mi spaventa l'arresto o qualsiasi altra formula». E quindi aveva concluso: «Io difendo la mia azienda e difendo le persone umane che la compongono e il mio santo diritto di lavorare».

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA