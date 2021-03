LA SFIDA

BELLUNO Parrucchieri e centri estetici (ma non solo) aperti per un ultimo giorno prima che il Veneto si colori di rosso. La proposta lanciata ieri mattina da Confartigianato ha trovato l'appoggio di molti Comuni. Alcuni, a dir la verità, ci avevano già pensato. Altri, nonostante la chiusura degli uffici, hanno risposto subito con una deroga a favore dei servizi alla persona. Valida per tutto oggi. La lista, aggiornata a ieri pomeriggio, conta Belluno, Feltre, Sedico, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Ponte nelle Alpi, Arsiè e Seren del Grappa, Borgo Valbelluna e Longarone. Ma non è da escludere che, nel frattempo, si siano aggiunti altri Comuni. «Sarà l'ultima domenica arancione prima della zona rossa che ci accompagnerà fino a dopo Pasqua, molto probabilmente - ha spiegato il direttore di Confartigianato Belluno Michele Basso -. Per questo abbiamo scritto ai sindaci chiedendo loro di concedere la possibilità di aprire in via eccezionale le attività di servizio alla persona, che da lunedì (domani per chi legge, ndr) dovranno tenere chiuso. Si tratta di imprese che durante il primo lockdown avevano sofferto una crisi senza precedenti e che ora potrebbero rispettare quanto meno una parte degli appuntamenti già fissati prima dell'introduzione delle nuove restrizioni». Si parla quindi di saloni di parrucchiere, centri estetici, studi di tatuaggi etc. «Attività che lavorano esclusivamente su appuntamento e rispettando standard di sicurezza già elevatissimi prima della pandemia ha continuato Basso - Abbiamo chiesto ai sindaci di valutare la possibilità di emettere tempestivamente apposita ordinanza che consenta alle imprese del settore di poter rimanere aperte, dalle 7 alle 22, per un massimo di 13 ore, e per poter ricevere i loro clienti. Crediamo sia anche un modo per contrastare l'abuso della professione, che si era registrato durante il primo lockdown». In quel periodo, infatti, alcuni negozi che dovevano rimanere chiusi avevano fatto i furbetti e continuato la loro attività o in sede o a domicilio. È ciò che si vuole evitare ora ed è il senso della giornata odierna. «Da lunedì non c'è alcun dubbio: tutti terranno le serrande abbassate, nella speranza che questa nuova zona rossa sia breve e serva davvero a contrastare il contagio da Covid - ha concluso il direttore di Confartigianato Belluno -. Gli artigiani ancora una volta faranno la loro parte, con spirito di servizio e responsabilità. Ma chiedono di poter tenere aperto un giorno in più, nella consapevolezza che l'unica ricetta per poter uscire dalla crisi economica è quella del lavoro». (D.P)

