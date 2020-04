LA SFIDA

BELLUNO Non si molla e non si retrocede di un passo. «Se qualcosa di buono possiamo ricavare da questo stop, deve essere la semplificazione delle procedure. Altrimenti si rischia lo shock economico». Il presidente della Provincia Roberto Padrin rompe il ghiaccio. Dopo settimane dominate da dichiarazioni esclusivamente rivolte all'emergenza sanitaria, l'inquilino di Palazzo Piloni è il primo a guardare oltre e ad invitare la popolazione a fare altrettanto. Sì perché il 2021 non è poi così lontano come appare oggi, dal chiuso e dall'isolamento delle proprie case, e l'appuntamento sportivo sarà la prima grande manifestazione mondiale dopo la pandemia. E allora via libera alle riflessioni e ai messaggi rivolti al Governo perché da questa emergenza tragga le giuste conseguenze. Vale a dire procedure snelle, semplificate e veloci per l'avvio dei cantieri per Cortina 2021.

LA PREOCCUPAZIONE

Non c'è tempo da perdere, tanto meno in lungaggini burocratiche all'italiana. L'invito del presidente è forte e chiaro, tanto più che per nessuna delle quattro varianti, dopo quattro anni dalla presentazione del Piano per Cortina 2021, è ancora partita. «Non possiamo più permetterci di perdere quattro anni nei paludamenti delle procedure autorizzative, come sta succedendo sulle opere viarie per Cortina 2021 - sottolinea -. Altrimenti rischiamo uno shock economico e imprenditoriale dal quale non saremo in grado di rialzarci. Rischiamo di non ripartire più e di vedere desertificata la montagna. Non dimentichiamoci che dobbiamo fare i conti con lo spopolamento, un male che si combatte anche o soprattutto con il lavoro e con i collegamenti». Il contraccolpo sull'economia inferto dallo stop di queste settimana sarà duro e proprio per questo occorre dare alle imprese risposte celeri e la possibilità di ripartire dalle grandi opere.

LA RICHIESTA

Questo delle grandi opere legate ai Mondiali è il tema su cui far leva per la ripresa del territorio. Ma serve l'aiuto del Governo. Perchè se alla piaga dello spopolamento si aggiunge davvero una crisi difficile da superare e aggravata dalle lungaggini burocratiche, allora per il territorio i tempi difficili potrebbero diventare anni neri. «Di burocrazia e lungaggini si muore - prosegue Padrin -. Vaia insegna: la nostra provincia ha conosciuto la distruzione, ma con la nomina di un commissario e con procedure semplificate, sono partiti velocemente cantieri e ricostruzione, sono stati abbattuti i tempi d'intervento e la provincia di Belluno è ripartita nel giro di pochi mesi. Se non avessimo avuto il sistema commissariale, con ogni probabilità staremmo ancora aspettando di riaprire le strade e di togliere i detriti delle frane. Ecco, dovranno esserci procedure semplificate anche dopo questa emergenza sanitaria, a cui seguirà una vera e propria emergenza economica. E in situazione di emergenza non si possono avere le stesse modalità di intervento delle situazioni normali; penso ad esempio al nuovo ospedale di Milano, realizzato in soli 15 giorni per far fronte al Coronavirus; o all'acquedotto di Rocca Pietore, rimesso in funzione in appena 42 giorni dopo Vaia».

L'OCCASIONE

Padrin non nasconde le preoccupazioni per il momento presente. Ma è convinto che il territorio abbia un asso nella manica. «Con lo slittamento in avanti delle Olimpiadi di Tokyo - dice -, l'appuntamento mondiale di Cortina 2021 sarà il primo grande evento sportivo a livello planetario dopo l'uscita dalla pandemia: la nostra provincia sarà al centro del mondo per qualche giorno e abbiamo l'obbligo di farci trovare pronti, perché quel momento rappresenterà lo snodo del rilancio economico e turistico della nostra montagna e del nostro territorio; uno snodo che dovrà arrivare fino alle Olimpiadi 2026. Ecco perché abbiamo la necessità di creare fin da subito un grande piano di infrastrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente. E nel frattempo snellire le procedure».

A. Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA