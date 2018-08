CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDABELLUNO Non è un paese per vecchi. L'economia, però, resta appannaggio degli anziani. Sarà che aprire un'impresa e mandarla avanti richiede esperienza; e di certo a vent'anni l'esperienza è tutta da costruire. Sarà che il salto nel vuoto delle start-up richiede una base finanziaria che non tutti si ritrovano nel conto in banca. Sarà, forse, che il tessuto imprenditoriale bellunese non è ancora pronto al cambio generazionale. Fatto sta che gli imprenditori under 35 sono una minoranza nella provincia dolomitica. Così dice...