CORTINA I Mondiali di sci alpino di Cortina sono stati indicati sin dal primo momento come un'occasione unica per lasciare anche un'eredità culturale, scientifica, organizzativa e conoscitiva, oltre alle opere e agli interventi strutturali. Nasce da questa convinzione l'accordo fra Valerio Toniolo, commissario di governo del progetto sportivo Cortina 2021, e la Luiss business school dell'università Luiss Guido Carli di Roma. Hanno dato vita ad un progetto destinato agli studenti del master in media and entertainment, major in sport management, e del master in marketing management, major in digital marketing, ai quali è stata data la possibilità di imparare sulle piste come si progetta e realizza un Mondiale. Possono vedere come sono state superate le varie difficoltà, sino all'emergenza sanitaria Covid-19. Hanno a disposizione innovative metodologie di management, basate sul cloud e sull'intelligenza artificiale, per promuovere il progetto OpenCortina.

Il commissario Valerio Toniolo spiega: «Il lavoro che c'è dietro un appuntamento di questa portata è immenso. Da anni, la struttura che ora dirigo ha progettato e realizzato interventi sul territorio di importanza assoluta: allargamento delle piste, potenziamento degli impianti, creazione di aree parcheggio, di una nuova pista per gli allenamenti e per i prossimi mesi sono previsti altri interventi significativi per la viabilità e la vita della comunità, come la ristrutturazione della piscina comunale. Per gli studenti è fondamentale capire come funziona la macchina operativa, quali siano le competenze e quali le priorità. Non ultimo, l'aspetto di comunicazione che, per un evento di questa portata, ha un peso specifico notevole. Infine le strategie di marketing con il coinvolgimento degli sponsor».

Luiss business school, grazie a una intesa con Confindustria Belluno Dolomiti, è presente sul territorio provinciale con l'Hub Veneto delle Dolomiti: polo di alta formazione, consulenza e ricerca applicata nell'area del business. Questo nuovo accordo contribuisce a stringere un legame ancora più forte con il tessuto nazionale, offrendo agli studenti un posto in prima fila nel processo di creazione e gestione di grandi eventi sportivi. In un contesto così dinamico, altamente competitivo e complesso come quello del business sportivo, le offerte formative di Luiss business school sono in grado di fornire ai partecipanti la conoscenza necessaria per operare con successo. Il corso è in grado di fornire ai partecipanti la conoscenza necessaria per operare con successo nell'industria sportiva, per competere con successo, per cogliere le opportunità di altri business correlati. L'intera attività didattica potrà così lasciare un segno per una manifestazione, che la pandemia ha costretto a porte chiuse, ma che rappresenta un appuntamento sportivo internazionale seguito da 500 milioni di persone nei cinque continenti. «Sarà un evento 4.0, forte della complicità digitale e delle nuove frontiere apertesi in questi ultimi mesi - commenta Valerio Toniolo una sperimentazione, un modello operativo. Una sfida vinta». M.Dib

© RIPRODUZIONE RISERVATA

