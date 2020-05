LA SFIDA ALLA CRISI

BELLUNO Quando venne a sapere che la boutique del cuore avrebbe chiuso definitivamente i battenti, fu assalita da un profondo senso di dispiacere. Lì aveva fatto shopping da una vita e l'idea che non avrebbe più provato la gioia di scegliersi i vestiti in quel luogo a cui era affezionata, proprio non le andava giù. Così Beatrice Fregona, imprenditrice di Limana, prese una decisione che ha poi concretizzato nonostante le difficoltà dell'attuale e drammatica congiuntura, segnata dal Coronavirus. Alla fine si è comprata l'attività e giovedì scorso ha iniziato la sua nuova avventura. Il negozio si chiama Serendipity Moda e sorge in via Carrera a Belluno, dove prima c'era la storica insegna Solo Moda. «Dovevamo aprire il 12 marzo, data che il caso ha voluto fosse l'inizio del lockdown dice l'imprenditrice -. Ero pronta con tutto, dagli abiti, al personale, all'ambiente. Ma proprio mentre stavo aprendo sono stata costretta a fermarmi. Abbattermi? Non fa parte del mio carattere. Sono una persona che non demorde, che prende quello che arriva. Certo, è dispiaciuto perché avevamo il magazzino pieno e per mille altri motivi. In queste ultime settimane di difficoltà per la crisi dovuta alla pandemia, però, mai una volta ho pensato di lasciare cadere il progetto che avevo in mente. Oggi che il lockdown è passato la vedo in questo modo: alla fine siamo stati fermi 2 mesi e ora ripartiremo più forti di prima. Io sono fatta così».

IL GIOCO DI SQUADRA

Nel progetto ha coinvolto fin da subito il marito Massimo Caviola, che inizialmente qualche dubbio l'aveva sollevato, per poi dare però pieno appoggio alla consorte. «Una sera a cena gli ho detto che avevo un'idea. Lui si spaventò perché mi conosce e sa che quando mi vengono le idee deve aspettarsi di tutto e non può mai sapere a priori dove voglio andare a parare afferma la signora Fregona -. Mi rispose elencando tutte le problematiche da affrontare. In primis quella di gestire una seconda attività, essendo già impegnati con l'azienda di famiglia nel settore dello stampaggio di materie plastiche». «Seguirono due settimane di religioso silenzio, nelle quali io non avevo certo cambiato intenzioni, nonostante non avessi più riproposto la questione dell'apertura del negozio. Poi un giorno lui mi sorprese. Mi anticipò e in un'altra occasione, sempre a cena, mi chiese: Allora, come lo chiamiamo il negozio?. Da lì siamo partiti». Il progetto non è nato solo dal vezzo di non rinunciare allo stile delle collezioni alle quali si era abituata. Abbiamo 2 figlie, Elena e Camilla. Nel progettare questa nuova attività abbiamo pensato anche a loro che ora hanno 23 e 27 anni dice -. E poi mi sono detta che, arrivata io a una certa età, mi sarebbe piaciuto concedermi una botta di vita iniziando un percorso completamente nuovo in un settore diverso da quello in cui sono abitualmente impegnata con la mia azienda arrivata alla seconda generazione. Di fatto sono partita da zero perché i titolari di Solo Moda hanno chiuso l'attività e io ne ho fatta nascere un'altra, dovendo anche cambiare insegna: ho scelto Serendipity Moda, un nome che richiama il piacere di trovare l'inaspettato».

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Una boutique tutta nuova che però sul forte del personale si mantiene sui binari della continuità: «Ho scelto di essere affiancata da due commesse ben conosciute dalla clientela abituale: una ha accompagnato i titolari negli ultimi 16 anni e l'altra ha lavorato qui i 15 anni precedenti.

La regia è mia, io faccio acquisti, tengo la contabilità e mi occupo delle altre questioni operative. Non cambierò lo stile delle collezioni continuando con una filosofia che non vuole per forza di cose rincorrere le mode. Un formula che ha incontrato il favore di tante clienti di Belluno e anche di fuori provincia e che credo non si scontri con l'offerta degli altri negozi di abbigliamento del centro».

Andrea Ciprian

