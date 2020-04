La riapertura rinviata a metà maggio, ma per alcune categorie sine die, alimenta la rabbia per la forzata inattività, e per il rischio concreto del tracollo economico. Così ieri artigiani, esercenti e operatori turistici hanno dato vita a varie iniziative di protesta: dagli acconciatori che, con le estetiste hanno dato vita a un flash-mob a Marghera dov'era riunito il governatore Luca Zaia, agli operatori turistici e ai ristoratori esercenti che hanno manifestato in serata a Venezia alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro. Un malcontento condiviso, per una volta, dall'ex sindaco Massimo Cacciari per il quale sono «folli certi eccessi». E se a San Donà sono scesi in piazza in serata i parrucchieri per sollecitare agevolazioni fiscali e sostegno economico da parte del Governo, a Jesolo si sono riuniti i titolari dei locali da ballo che chiedono un protocollo per poter aprire in sicurezza le discoteche, ma che in alternativa non escludono di chiedere di poter servire cibi e bevande per salvare la stagione turistica. Sempre a Jesolo si è svolta la manifestazione non autorizzata degli operatori turistici, un'iniziativa condannata dal sindaco Valerio Zoggia.

