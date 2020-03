LA SERRATA

TREVISO Pur non stabilita dalle norme, la serrata delle aziende sta già avvenendo nei fatti. Anche nella Marca, molte ditte hanno deciso di chiudere temporaneamente i battenti, facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, in attesa si allenti l'emergenza coronavirus: oltre 1.200 in meno di una settimana hanno chiesto di accedere alla cassa integrazione o ad altre forme di sostegno, per una platea complessiva di 22.742 lavoratori. Dietro ai nomi più noti e alle industrie di maggiori dimensioni tra le ultime in ordine di tempo Benetton Group ed Electrolux una moltitudine di realtà medie e piccole, dei più svariati settori. «E i numeri, già molto preoccupanti, sono destinati a crescere in modo esponenziale nelle prossime settimane», avverte Mauro Visentin, segretario generale della Cgil Treviso.

CALO DI CLIENTI

Anche chi non è toccato da espressi divieti (come il commercio o la ristorazione), sconta calo della clientela e difficoltà nelle forniture e nelle esportazioni per il blocco delle frontiere, spesso uniti alle difficoltà a garantire le condizioni di sicurezza per i dipendenti. Secondo la rilevazione compiuta dal sindacato, a giovedì 19 marzo, sono 1.209 le imprese della provincia ad aver presentato richiesta di un qualche ammortizzatore, tra cassa integrazione ordinaria o in deroga, Fondo integrazione salariale dell'Inps, Tis, integrazione al reddito erogata dagli enti bilaterali di settore. Con un trend in accelerazione proprio negli ultimi giorni, con l'entrata in vigore della cig per Covid 19 e altre misure previste dal Cura Italia.

I SETTORI

L'incidenza maggiore si riscontra nell'artigianato. Secondo la Cna, un quarto (il 24,8%) delle ditte del Veneto ha sospeso l'attività. E il dato della Cgil conferma l'andamento: 900 le imprese locali che hanno attivato l'ombrello per ben 8.500 propri addetti. Nella metalmeccanica si sono fermate 140 fabbriche, diverse di grande entità, coinvolgendo 7mila dipendenti. In ordine di lavoratori interessati, il mondo della cooperazione conta 25 richieste di cassa integrazione o altri sussidi, per 2mila persone circa. Nel tessile e nel chimico, 30 per 1.730 addetti, nel legno 15 per quasi 1.300 teste. Nel comparto dei trasporti, il ricorso agli ammortizzatori riguarda 15 realtà, con 1.256 soggetti, buona parte dei quali operanti all'aeroporto Canova. L'edilizia stava vivendo una nuova primavera, ora si teme il contraccolpo: intanto sono stati messi in cassa 350 addetti di una decina di aziende. Chiusi per decreto, cinema e teatri e scuole private hanno dovuto attivare protezioni rispettivamente per 74 e 73 loro dipendenti. E al computo, mancano al momento i dati dei due comparti più colpiti, commercio e turismo.

AGRICOLTURA

Unica a non mostrare particolari ripercussioni, sulla scia della domanda di approvvigionamenti, è la filiera dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare: appena tre ditte hanno chiesto ammortizzatori per 55 lavoratori. «Le risorse dalle quali si attinge per erogare queste forme di sostegno e integrazione al reddito sono in parte già accantonate dal sistema previdenziale, ovvero dalle quote versate all'Inps dai lavoratori, e da parte degli enti bilateriali dei diversi settori spiega Visentin Oggi è fondamentale che il nostro sistema regga, per poi rimettersi in piedi. Gli ammortizzatori sociali sono il nostro antibiotico. Questa che stiamo vivendo, drammaticamente sotto il profilo sanitario, umano e delle libertà individuali, è una fase di stop generale, non particolare di un singolo comparto. Una brusca frenata che porterà con sé gravi perdite dal punto di vista del lavoro e della ricchezza complessiva. Possiamo solo auspicare che, dopo la malattia e la convalescenza, sia veloce la ripresa e che si torni in forma meglio di prima».

Mattia Zanardo

