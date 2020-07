IL COLLOQUIO

ROCCA PIETORE Che fosse una stagione anomala, tanto in Marmolada quanto altrove, lo si era capito. Ma a confermare le impressioni c'è Carlo Budel, la sentinella della regina delle Dolomiti, che dal suo osservatorio privilegiato di Capanna Punta Penia non ha dubbi: «E' un'estate stranissima. Per me è il terzo anno qua e non ho mai visto una situazione così. Sia in termini di affluenza turistica, con weekend stracolmi di gente e giorni feriali da eremita, sia in termini meteo, con tanta di quella neve e di quel freddo mai visti prima in questo periodo. Non ci resta che confidare in un radicale cambio di tendenza ad agosto».

L'APERTURA

E' di un mese fa l'apertura di Capanna Punta Penia, a 3.343 metri di altitudine. A gestire la struttura di proprietà della famiglia Soraruf, dal 2018, è il feltrino Carlo Budel. Reduce da un lockdown di tre mesi vissuto gioco forza in Thailandia, dove si trovava in vacanza, il 46enne è stato fin dall'inizio pronto ad accogliere i tanti che fin lassù giungono per ragioni alpinistiche ma anche proprio per incontrare lui, diventato un riferimento social dopo le migliaia di like ottenuti dai suoi post con albe e tramonti immortalati dalla Marmolada. «Tanti - spiega - arrivano con il mio libro La sentinella delle Dolomiti per farselo autografare. O per farsi una foto con me. Sinceramente, ne sono lusingato».

ESTATE 2020

«Quella in corso - afferma Budel - è una stagione stranissima. Si lavora solo il sabato e la domenica mentre durante la settimana non c'è movimento: weekend strapieni e feriali da solitudine. La situazione è dovuta anche al fatto che è assente la gente dall'estero, soprattutto i nostri affezionati tedeschi, polacchi, cechi. Già c'è la cestovia da Pian dei Fiacconi che non funziona, provocando quindi una riduzione dell'affluenza; se poi ci aggiungiamo l'emergenza Covid-19 la frittata è fatta. A complicare il tutto ci si mette il meteo che certo non aiuta perché ultimamente è sempre brutto». «La somma finale di tutti questi divari rispetto al passato - prosegue - è rappresentata da un'economia che sta andando completamente a rotoli: vedremo a fine settembre - inizi di ottobre quando i rifugi presenteranno i propri bilanci stagionali: temo che la gran parte andrà in rosso e ancor di più temo che da Roma non arriverà un euro. Allora si faranno i conti reali di cosa ha causato questo virus e di cosa, al contempo, la politica non è riuscita a fare per arginare la situazione. Ogni giorno si ascolta un vero e proprio bollettino di guerra: oggi giovedì 160 casi di Covid-19, ieri 161... Sinceramente, ritengo che non si dovrebbe continuare a instillare paura e timori. La gente viene terrorizzata e non si muove, figuriamoci gli stranieri che ben se ne guardano dal raggiungere l'Italia per le loro vacanze. E l'economia, in questo modo, si frantuma».

IL METEO

«Non mi resta che sperare - conclude Budel - che ad agosto faccia bel tempo, per accogliere almeno più italiani. Quelli che sono arrivati finora hanno dimostrato in maniera lampante tanta voglia di muoversi e di uscire dall'incubo Corona virus. Entrano in rifugio, mangiano, si divertono. Ma vedendone così pochi, al momento, mi vien da pensare anche che tanti abbiano già consumato le ferie». Budel, quindi, fa la danza del sole. «Quest'anno - sottolinea - è molto più freddo delle estati scorse quando, in questo periodo, a metà luglio, di neve non ce n'era già più. In questo 2020, invece, continua a nevicare. I camini sono ancora bombi di neve e le temperature sono molto rigide. Questa estate non è nemmeno lontanamente parente della scorsa. Spero almeno che neve e freddo possano essere un toccasana per la Marmolada il cui ghiacciaio è sempre in sofferenza. Sarebbe una piccola grande consolazione».

Raffaella Gabrieli

