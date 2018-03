CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Veneto Banca: tutto da rifare. Il gup di Roma Lorenzo Ferri ha disposto il trasferimento alla Procura di Treviso, per competenza territoriale, del procedimento per aggiotaggio e ostacolo alla Vigilanza che vedeva imputati 11 tra ex responsabili di Veneto Banca e altri manager coinvolti in un'inchiesta sul tracollo finanziario dell'istituto di credito di Montebelluna. La decisione di ieri del giudice ha di fatto azzerato mesi di udienze a Roma e scaricato su Treviso (dove si indaga già per i reati di bancarotta fraudolenta e...