CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA «Nessun trionfalismo, adesso leggeremo bene la sentenza. Mi sembra che semplicemente abbiamo vinto su tutta la linea. Avevamo ragione, era illegittimo. Dico solo questo».Il sindaco Luigi Brugnaro, non nasconde la sua soddisfazione per la sentenza del Tar depositata ieri mattina dopo una lunga attesa, che annulla il decreto del presidente della Regione che fissava la consultazione referendaria per domenica 30 settembre. Stiamo parlando ovviamente del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre di cui si discute da...