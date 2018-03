CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Il giudizio sulla legittimità del Mose resta sospeso in attesa della conclusione definitiva di tutti i processi civili e penali legati alle persone indagate e coinvolte anche nella fase autorizzativa. Così la sesta sezione del Consiglio di Stato ha deciso - in via non definitiva - di congelare la decisione a proposito dell'impugnazione del Codacons, l'associazione dei consumatori, che nel 2014 chiedeva di revocare la sentenza del 2005 che considerava legittime tutte le autorizzazioni per la realizzazione della grande opera...