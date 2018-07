CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Ergastolo. Si è concluso con la condanna al massimo della pena il processo a carico di Stefano Perale, il docente mestrino cinquantenne che, il 17 giugno di un anno fa, uccise l'ex allieva di cui si era invaghito, non corrisposto, Anastasia Shakurova, 30 anni, al quinto mese di gravidanza, e il suo fidanzato, Biagio Buonomo, 32 anni, dopo averli attirati in trappola con la scusa di una cena.La sentenza è stata letta attorno alle 15.30 dal giudice per l'udienza preliminare Roberta Marchiori, che ha riconosciuto colpevole...