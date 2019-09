LA SENTENZA UDINE Sedici anni di reclusione per l'omicidio dell'allora compagna,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAUDINE Sedici anni di reclusione per l'omicidio dell'allora compagna, Tatiana Tulissi. È la condanna pronunciata ieri in primo grado dal gup del Tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez nei confronti dell'imprenditore friulano Paolo Calligaris, unico imputato per il delitto della 37enne di Villanova dello Judrio, uccisa a colpi di pistola nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 sull'uscio della villa di Manzano in cui la coppia abitava. Una condanna avverso la quale la difesa di Calligaris, sempre proclamatosi innocente, già...