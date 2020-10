LA SENTENZA

MESTRE Prima l'accertamento del «carattere discriminatorio del mancato riconoscimento a favore dei cittadini stranieri minori di età irregolarmente soggiornanti, sia comunitari che extracomunitari, di un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile gratuitamente equiparabile al pediatra di libera scelta» e poi, al punto due della decisione, la condanna dell'Ulss 3 Serenissima e della Regione Veneto «a rimuovere la discriminazione riconoscendo tale servizio». Un tema, il diverso trattamento, che in questi mesi Covid era stato sollevato anche dalla comunità bengalese in una vicenda del tutto slegata dalla sentenza pronunciata lunedì dal tribunale del Lavoro di Venezia che si riferisce ai minori.

È sempre il giudice Margherita Bortolaso, nel suo dispositivo, a suggerire la soluzione. Per quanto spetta alla Regione va fatto «nell'ambito delle linee guide in sede di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari» e per quanto è nelle corde dell'Ulss 3, la risposta deve arrivare «in sede di approntamento dei medesimi servizi». La sentenza, che bolla come «discriminatorio» il comportamento di Regione e Ulss 3 è figlia di un ricorso presentato il 31 luglio dall'Asgi, l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione che, partendo da alcuni rifiuti d'iscrizione, sottoponeva al tribunale del lavoro lagunare il caso veneziano spiegando come, da una parte, l'Ulss 3 riconosceva ai minori irregolari «soltanto una forma minore di copertura sanitaria, in palese violazione dell'obbligo sancito dalla vigente normativa di garantire l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di tutti i minori presenti sul territorio» come previsto anche dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e, dall'altro, l'Ulss Serenissima agiva dietro «le indicazioni generali dettate dalla Regione Veneto».

Un rifiuto che il tribunale ha riconosciuto come discriminatorio, accogliendo il ricorso. Scrive il giudice che l'equiparazione disposta da diversi protocolli tra minori irregolari e regolari «è violata da Regione Veneto e Ulss 3 in quanto nei confronti dei cittadini stranieri minori di età irregolarmente soggiornanti è riconosciuta una forma limitata di copertura sanitaria, con esclusione in particolare dall'accesso al servizio pediatrico a libera scelta di cui usufruiscono invece i minori italiani e soggiornanti regolari. È certo - continua il dispositivo - che il possesso della tessera Stp per gli extracomunitari (stranieri temporaneamente presenti) e della tessera Eni per i comunitari (europei non iscritti) non consente l'accesso all'intera gamma, e alle stesse condizioni, delle prestazioni sanitarie previste per la generalità della popolazione minorile». Nello specifico queste tessere danno sì «accesso alle cure indifferibili e urgenti, ma non anche la possibilità di scelta di un medico di famiglia, ovvero, trattandosi di minori, di un pediatra di libera scelta, abilitato a prescrivere il normale accesso alle prestazioni specialistiche, agli esami di laboratorio, ai trattamenti di terapia, ai ricoveri programmati».

In sostanza, chiude il tribunale del Lavoro, «i minori stranieri non legalmente soggiornanti possono ricevere le prestazioni sanitarie unicamente mediante accesso al Pronto Soccorso, senza, appunto, poter fruire della disponibilità del pediatra di libera scelta, né, comunque, di un servizio ambulatoriale pediatrico eventualmente presso il Consultorio».

