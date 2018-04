CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La seduta spiritica era solo un gioco. Un'educatrice di una casa famiglia, però, vedendo una di quelle bambine particolarmente spaventata, si sarebbe rivolta a un esorcista per risolvere il problema. Risultato: la fondazione religiosa Opera S.Maria della Carità che gestisce la comunità in terraferma l'ha lasciata a casa. Un licenziamento che ora sarà impugnato: la donna lavorava ormai da quattro anni in quella casa famiglia. Un curriculum con tre lauree, una qualifica di assistente sociale, una gran passione per i più piccoli in...