LA SEDE Da anni vivacchia, pur ospitando esposizioni interessanti e di valore

LA SEDEDa anni vivacchia, pur ospitando esposizioni interessanti e di valore (tra le più recenti Tavoli di guerra e di pace - 1918. Padova capitale al fronte da Caporetto a Villa Giusti). Da anni attende un rilancio in grande stile e soprattutto un'identità forte che lo trasformi da contenitore un po' generico a spazio turistico-culturale di spessore. Il momento è arrivato per il centro culturale Altinate San Gaetano che, grazie all'investimento di un milione (700 mila euro già stanziati) messo in cantiere dall'amministrazione, dal...