La seconda vita degli ex parlamentari «Così si torna alla realtà di tutti i giorni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COME SI CAMBIAMESTRE Rifarsi una vita. Riallacciare i fili rimasti sospesi negli anni di impegno politico. Chi può, godersi la pensione. Anche se resta sempre il magone per quel telefono che non squilla più. Ex deputati ed ex senatori sono tornati a casa dopo il terremoto delle ultime elezioni del 4 marzo scorso. C'è chi lo aveva fatto per scelta, considerando chiusa l'esperienza romana ed evitando di ricandidarsi, ma anche chi sperava di essere rieletto, e la sconfitta può essere stata bruciante.Michele Mognato, ex assessore, vicesindaco...