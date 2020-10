LA SECONDA PUNTATA

UDINE Dato certo, a San Daniele del Friuli il ciclismo è di casa. Merito primario della unione Sandanielesi, gloria sportiva friulana che ha finora organizzato 83 edizioni della Coppa città di San Daniele (classica che chiude ogni stagione agonistica della Federciclismo in Fvg). Ma la bella località collinare è stata scenario di altri momenti interessanti dello sport della bici, come una preolimpica, il campionato italiano degli Elite senza contratto e sopratutto il Giro del Friuli per Professionisti del 1991 valido come prova unica tricolore e vinto da Gianni Bugno (che poco tempo dopo doveva conquistare anche il titolo iridato).

IL MOMENTO

Adesso San Daniele si appresta ad un passaggio storico di particolare rilevanza: domani arriva la 16. tappa del 103. Giro d'Italia che parte (10.05) da piazza Libertà a Udine proseguendo lungo le valli del Natisone, Cividalese, Tarcentino. Si tratta di una frazione che riserva un finale altamente spettacolare, col superamento - per tre volte - del monte di Muris di Ragogna ribattezzato La salita degli alpini. Viene previsto nell'ordine delle decine di migliaia il numero di appassionati che seguiranno tutte queste fasi. Nel centro cittadino sandanielese sono poste transenne per l'intero ultimo chilometro e sino a 600 metri dopo lo striscione d'arrivo in cima a via Umberto I. Rimangono alcuni spazi riservati agli organizzatori di Rcs-La Gazzetta dello Sport. «Raccomandiamo a tutti grande senso di responsabilità e rispetto delle norme in vigore in questo difficile momento a causa della pandemia». È l'ammonimento del sindaco Pietro Valent, che aggiunge: «Mascherine per tutti e distanziamento durante tutto il percorso in centro».

LOGISTICA

Posti per le auto lungo la circonvallazione, in corrispondenza di via Gemona (area solitamente adibita ad ospitare gli stand della manifestazione Aria di festa). Al palasport di via Udine, la Pro Loco cura un punto Food Truck dove sarà possibile gustare prelibatezze gastronomiche nostrane, naturalmente con al primo posto il locale prosciutto conosciuto in tutto il mondo. «Cogliamo bene il significato, per noi di San Daniele, di avere il Giro d'Italia continua il sindaco Valent -. Due ore e mezza di trasmissione televisiva irradiata in 168 paesi con 750 milioni di spettatori. Grande spot pubblicitario per l'intero Sandanielese. E promozione anche del Circuito di anello (Castello di Susans, Muris, Monte di Ragogna, San Pietro, San Daniele) molto attraente anche per i cicloamatori». Circa le iniziative di contorno, al Museo del territorio rimane aperta sino al 24 ottobre la mostra su Pantani. Ieri, dalle 10 alle 12, la Pro Loco ha proposto una sequenza di visite alla scoperta del territorio, mentre dalle 10 alle 18 è stato in funzione il mercatino rosa con l'intermezzo dell'esibizione degli Scampanadors specialisti nel suonare le campane. Due appuntamenti, oggi, al cinema Splendor. Alle 18.30 incontro con Marco Pastonesi che presenta il suo libro Coppi ultimo. Segue alle 20.30 lo spettacolo teatrale E tu, te lo ricordi Marco? di Alessio Berti e Marcio Cionfoli per la regia di Laerte Schiavo. Invece alle ore 20, presso la chiesetta di Muris dedicata agli Alpini della Julia morti nell'affondamento del piroscafo Galileia, concerto del coro del Gruppo sezionale di Codroipo della Associazione nazionale alpini. Una nota sulla tappa di domani ribattezzata classica della friulanità. Dopo la partenza e la passerella per vie e piazze del centro udinese, la carovana si sposta per il via ufficiale appena fuori l'abitato di Molin Nuovo e ridosso di quello adiacente di Cavalicco. È, quest'ultimo, il paese di origine dei Cainero. Il nonno e il padre di Enzo vi hanno a lungo gestito un mulino, adesso trasformato da loro figlio in museo storico. Dovrebbe essere un opportuno un omaggio a colui che, da vent'anni, risulta l'artefice delle ripetute presenze in Friuli Venezia Giulia del Giro d'Italia.

Paolo Cautero

