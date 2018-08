La scure che cala per effetto del piano di ottimizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La più recente, e corposa, tra le chiusure è quella del Banco Bpm (già Banca Popolare di Milano) che, dopo la fusione dello scorso anno, ha detto addio a 17 filiali solo nel Veneziano, che in buona parte erano quelle del Banco San Marco. Sono «quelle che garantivano le minori performance e le più piccole». In sostanza dove i clienti sono pochi (o almeno in proporzione alle aspettative e i costi) e in cui «i flussi di denaro non consentono di stare in piedi».Una decisione che ha provocato molte polemiche tra i correntisti, che nel giro...