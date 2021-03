Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCUOLAVENEZIA «Stiamo facendo un torto a una generazione». È lo slogan della manifestazione del comitato Scuola in presenza ieri a Venezia davanti alla stazione di Santa Lucia. Circa 200 tra genitori, insegnanti e qualche studente hanno protestato contro la chiusura delle scuole che per i ragazzi dalla seconda media in su proseguirà fino a che il Veneto resterà in zona rossa mentre asili nido, infanzia, primarie e prime classi delle...