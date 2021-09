Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCUOLAVENEZIA Primo collegio docenti prevalentemente in modalità a distanza nelle scuole superiori, in presenza negli istituti comprensivi. Green pass obbligatorio ieri per chiunque entrava a scuola, ma c'è anche chi è stato allontanato, perché privo di certificazione verde regolare. Una prova generale in vista della ripresa delle lezioni del 13 settembre.E' il caso dell'istituto Zuccante, dove al momento del controllo con la App...