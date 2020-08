LA SCUOLA

VENEZIA Le richieste dei presidi e dei genitori, preoccupati per il ritorno a scuola in ambienti non adeguati alla attuale pandemia, sono state accolte: la Giunta comunale riunitasi ieri in video collegamento ha approvato, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, i progetti definitivi comprensivi di quelli di fattibilità tecnica ed economica per l'esecuzione degli interventi di adattamento e adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche finalizzate ad assicurare la riapertura delle scuole in sicurezza per l'anno scolastico 2020/2021.

La spesa prevista è di 353 mila euro, destinati a 11 istituti comprensivi. Risorse queste che fanno parte del finanziamento di 800 mila euro messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Per la Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 da destinare a interventi di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid 19. Con la prima delibera il Comune interviene su 5 istituti comprensivi (I. Alpi, L. Spallanzani, F. Querini, Don Milani e F. Grimani) per un totale di 165 mila euro e nello specifico sui plessi scolastici delle scuole primarie di primo grado R. Fucini, D. Valeri, L. Spallanzani, G.Bellini, J. Tintoretto; delle scuole primarie J. Tintoretto, M. Goretti, F. Querini, F. Filzi e M. e L. Visintini; delle scuole secondarie di primo grado S. D'Acquistoe Don Milani.

Con la seconda delibera si interviene su 6 istituti comprensivi (G. Cesare, S. Marco, GC Parolari, S. Trentin, A. Gramsci e L. Da Vinci) per un totale di 188 mila euro. I plessi scolastici interessati dagli interventi sono le scuole primarie G. Pascoli a Campalto, Don Milani, C.Battisti , A. Fusinato, Virgilio, L. Da Vinci, G. C. Parolari, G. Lombardo Radice, la scuola primaria statale E. Toti; le scuole secondarie di primo grado A. Gramsci, A. Manuzio, F.lli Cervi, S. Trentin, G. Di Vittorio e E. Fermi. In queste scuole sono previsti interventi, finalizzati a garantire la riapertura in sicurezza il 14 settembre, che riguarderanno l'adattamento degli spazi didattici con interventi di diversificazione degli accessi, nonché opere necessarie ad assicurare il distanziamento sociale. In particolare verranno realizzati nuovi spazi didattici attraverso la demolizione o esecuzione di tramezzature interne, nuovi percorsi pedonali sulle aree esterne per la diversificazione degli accessi, interventi sulle finestre per la regolamentazione del ricambio d'aria delle aule e per consentire un maggior spazio per la collocazione dei banchi, opere serramentistiche con realizzazione di nuove porte e cancelli pedonali di accesso nonché le opere complementari quali opere elettriche, idrauliche, di falegnameria e di dipintura. «A queste prime due importanti delibere - afferma l'assessore Francesca Zaccariotto - ne seguiranno altre relative ad interventi di vario genere sulle strutture dislocate su tutto il territorio veneziano per arrivare a completare tutti quegli interventi negli edifici scolastici così come richiestoci dai rispettivi dirigenti per poter garantire un avvio di anno scolastico in totale sicurezza». «Grazie a un continuo e serrato confronto con i dirigenti scolastici commenta l'assessore alle Politiche educative Paolo Romor - siamo riusciti ad arrivare ad importanti risultati che consentiranno ai nostri studenti di rientrare a scuola in totale sicurezza e nella piena attenzione alle regole sul distanziamento».

Daniela Ghio

