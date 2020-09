LA SCUOLA

VENEZIA Cantieri ancora aperti, aule mancanti, organico del personale docente e non docente non definitivo. E poi ancora forniture ministeriali di banchi e dispositivi di sicurezza assenti o scarse, incertezza sull'inizio della mensa, sugli orari, sui protocolli in caso di contagio e sulla didattica a distanza. A 4 giorni dalla riapertura delle scuole la situazione generale è ancora poco chiara, nonostante gli sforzi dei dirigenti e del personale.

GLI STRAORDINARI

«Ho già avvertito che sabato e domenica lavoreremo tutti» spiega Rachele Scandella, preside dell'Istituto Alberghiero Barbarigo. Qui le cose erano a buon punto: lavori di piccola edilizia quasi portati a termine, sanificazione completata. Questo prima che arrivasse la bomba d'acqua di lunedì, una vera e propria calamità che ha causato l'allagamento del chiostro e del piano terra, la messa fuori uso dell'ascensore e delle linee telefoniche. Ora si sta lavorando per ripristinare tutto e sanificare un'altra volta in vista della riapertura di lunedì 14 settembre. Mentre la questione delle forniture ministeriali rimane un'incognita: oltre ai banchi, che pare arriveranno ad ottobre inoltrato, il Miur deve fornire anche i dispositivi di sicurezza, ossia mascherine e gel disinfettante.

POCHE MASCHERINE

Le mascherine sono arrivate ieri ma in numero totalmente insufficiente: 6mila in tutto per circa 900 studenti e 150 tra personale docente e non docente. «Se aggiungiamo anche i tecnici esterni di sala e cucina, avremo un'autonomia di circa 4 giorni» commenta la dirigente. E dopo? E' la domanda che si pongono tutti i dirigenti visto che i dispositivi sono arrivati in quantità minime e variabili. E non c'è stata nessuna comunicazione da parte del ministero sulle date delle prossime consegne. Anche al turistico Algarotti, al Sarpi e al liceo Benedetti Tommaseo la situazione è simile, con mascherine arrivate in quantità maggiore ma, al contrario del Barbarigo, nessuna fornitura di gel. Durante l'estate la dirigente dell'Algarotti Concetta Franco aveva dato disposizione per acquistare un certo quantitativo di mascherine che potrà servire a tamponare eventuali ritardi nelle prossime forniture, come anche la dirigente dell'Istituto comprensivo Morosini Anna Curci. Ma le scuole non hanno certo i fondi per garantire per tutto l'anno i dispositivi sia per il personale che per gli studenti e se le mascherine non arrivano, dovranno essere coinvolte le famiglie, spiegano i dirigenti.

RIUNIONI FRENETICHE

Sull'organizzazione pratica delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, in questi giorni si stanno organizzando le prime riunioni online tra genitori e referenti scolastici, dopo numerosissime sollecitazioni di famiglie e rappresentanti ansiosi di avere finalmente informazioni certe. Quello che in molti istituti superiori manca è lo spazio, soprattutto nel centro storico dove le scuole sono ospitate spesso in antichi palazzi con aule dalle metrature anguste. Alcuni spazi sono stati recuperati presso enti e musei ma, per quanto riguarda gli istituti superiori, si prevede già che le lezioni verranno fatte anche in modalità di didattica a distanza a rotazione, con una percentuale variabile tra il 10 e il 20% a seconda degli istituti.

ASILI, ELEMENTARI, MEDIE

Per scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado invece la questione degli spazi è risolta e l'organizzazione degli orari è più o meno completa, con ingressi contingentati e orari diversificati a seconda delle classi, distanze di sicurezza garantite e turni per areare i locali. Ancora incerta la data di inizio della mensa che, tra elezioni e possibile ballottaggio, pare verrà posticipata a metà ottobre. Sulla questione dei protocolli sanitari, la richiesta che emersa più di tutte da parte delle famiglie è quella relativa alla misurazione della temperatura all'ingresso della scuola. Una pratica non prevista a livello nazionale ma che per molti genitori rappresenterebbe una fondamentale garanzia di sicurezza per tutti, studenti e personale. Polemica infine su nidi e scuole d'infanzia comunali, con la consigliera comunale Monica Sambo che accusa l'assessore alle politiche educative Paolo Romor: «Mancano pochi giorni alla riapertura e ci sono scuole non ancora accessibili come la Duca D'Aosta e il nido Glicine: mobili accatastati nelle parti comuni e nelle aule, niente fax e comupter collegati e, alla Duca D'Aosta nemmeno l'acqua corrente! Se per Romor questo significa essere pronti a ripartire, andiamo proprio male».

«La consigliera Sambo non si illuda - ribatte Romor - lunedì 14 le scuole saranno pronte. Su 28 ce ne sono solo 2 su cui stiamo ancora lavorando e questa è una notizia positiva. L'acqua corrente alla Duca d'Aosta è stata momentaneamente interrotta per completare il lavoro di rifacimento di un bagno, notoriamente con i lavori di idraulica succede così».

Alice Carlon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA